Kocaeli'de baskın yapılan evden cephane çıktı:

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespiti sonrasında harekete geçti. Yasa dışı silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik Derince ilçesinde yapılan operasyonda F.U. isimli şahsın ikametinde baskın düzenlendi. İkamette polis ekiplerince yapılan aramalarda 6 adet değişik marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca, 13 adet değişik markalarda ruhsatsız yivli av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 280 adet değişik çap ve markalarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el koyan polis ekipleri, şüpheli F.U.'yu gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.