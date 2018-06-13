Kocaeli’de bayramda ulaşım 4 gün ücretsiz

Bu kapsamda, Akçaray tramvay hattı, otobüsler ve deniz araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Deniz, kara ulaşım ve raylı sistem araçlarının dahil olduğu hizmet, Ramazan Bayramı günleri ve arifesi olmak üzere 4 gün boyunca sürecek. Sadece Hat 200 ve Hat 250 ücretli olacak. Vatandaşlar bu sayede hem bayram ziyaretleri, hem de diğer ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 numaralı İzmit-(Kartepe)-Gebze-Tuzla-Pendik-Kartal Metro hattı ile 250 Otogar-Sabiha Gökçen ve 250C Körfez-Derince-İzmit Cengiz Topel hattı yine aynı ücret tarifesi ile ulaşım hizmetine devam edecek. 250 nolu Sabiha Gökçen Havaalanı hattı 24 Haziran’a kadar yarım saatte bir hizmet vermeye devam edecek.