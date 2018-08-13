Kocaeli’de bin 357 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, serinlemek için denize giren vatandaşların can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren KOSKEM ekipleri, meydana gelen boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyorlar. STK’ların da görev aldığı 200 cankurtaran, yaz sezonu başından itibaren boğulma tehlikesi geçiren bin 357 kişinin hayatta kalmasını sağladı.

Bir haftada 176 kişi dalgalar arasından çıkarıldı

Yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyorlar. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyorlar. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Ekipler çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde Kocaeli’nin 10 sahil bölgesinde yaşanan 176 boğulma vakasına müdahale ettiler.

Bin 357 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 74, Kumcağız bölgesinde 61, Miço bölgesinde 8, Sarısu bölgesinde 8, Seyrek bölgesinde 3, Bağırganlı bölgesinde 5, Karamürsel bölgesinde 14 ve Bayramoğlu plajında 3 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam bin 357 kişi oldu.

200 cankurtaranın gözü dalgalar arasında

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriyor. Haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer plajı, Ereğli plajı, Darıca Bayramoğlu Halk plajı, Darıca Bayramoğlu Kadınlar plajı) ve Karadeniz sahillerinde ise (Cebeci Halk plajı, Kerpe Halk plajı, Kumcağız Halk plajı, Sarısu Halk plajı, Seyrek Halk plajı, Bağırganlı Halk plajı) olmak üzere 10 bölgede çalışma yapılıyor. Bu yıl Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, Akut Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nden toplam 200 cankurtaran görev alıyor.