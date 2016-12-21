Kocaeli’de bina yangınında 7 kişi hastanelik oldu

Kocaeli’de 5 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5’i çocuk toplam 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye ve 112 acil servis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen 5’i çocuk toplam 7 kişiyi apartmandan tahliye ederken şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından dumandan etkilenen 7 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları yapılan ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.