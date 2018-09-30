Kocaeli'de binler 13. kez sevgide buluştu

'sü gerçekleştirilen Sevgide Buluşalım etkinliğinde binlerce vatandaş bir kez daha sevgide buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Sevgide Buluşalım'' etkinliğinin bu yıl 13.'sü Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz bu programımızın ismini ‘Sevgide Buluşalım' olarak belirledik. 13 yıldır da sevgiyle, muhabbetle bir araya geliyoruz. Hz. Hüseyin'i sergilediği onurlu duruşundan dolayı seviyoruz. Anadolu'da her evde bir Hasan, Hüseyin isimli biri vardır. Bizler kardeşliğimize, birlikte olmaya iri olmaya, diri olmaya birlikte Anadolu olmaya dev edeceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı onursal Başkanı İzzetttin Doğan'ın selamlarını ileterek yaptığı konuşmasında, “Bu etkinliği gerçekleştirmemize vesile olan değerli başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na, inancımızı bin 400 yıldır bugünlere getiren inanç önderlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Programa katkı sunan dernekler adına konuşma yapan Derince Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Gülseven ise, “Hz. Hüseyin'e rahmet okuyan insanlık yezide lanet okumaktadır. Kocaeli'de 13 yıldır sevgide buluşarak, dostça kucaklaşarak sevgi dilini buradan dünyaya yaymaktayız” dedi. Kardeşçe yaşamak bizim için kaçınılmazdır diyen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez; Alevisi de Sünnisi'de Hz. Hüseyin'in davasının bir mazlumun davası olduğunun bilinciyle onun için gözyaşı dökmektedir. Birlikte ve kardeşçe yaşamanın ne kadar değerli olduğunu coğrafyamıza baktığımızda görmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Sevgide Buluşalım etkinliği 13. Sevgide Buluşalım etkinliğinde, deyişler söylenecek ve Kuranı Kerim tilaveti okundu. Sinan Erkeker, Sercan Direk ve Serpil Efe tarafından deyişlerin söylendiği programda, Gebze Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Dede yönetiminde Erkan Cem'i yapıldı. Erkan Ceminin ardından dua ve aşure dağıtımı ile program sona erdi.