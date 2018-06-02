Kocaeli’de binlerce öğrenci LGS için okullara koştu

30’da başladı. Kocaeli’de binlerce aday girdikleri sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını dua ederek bekledi.

MEB’in bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Saat 09.30’da başlayan sınav için Kocaeli’de de binlerce öğrenci, heyecanla sınava gireceği okula gitti. Çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen aileler de okulun dışında heyecanlı bir bekleyişe girdi. Sınav sırasında kapı önlerinde bekleyen ailelerin kimisi dua ederken kimi de heyecanla çocuğunun sınavdan çıkmasını bekledi.

Sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm, saat 10.45’te sona erecek. Sözel bölüm sınavında öğrenciler, 8. sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 10, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10’ar soru olmak üzere toplamda 50 soruya cevap verecek.

İlk oturumun ardından öğrenciler 45 dakika mola verecek. LGS’nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da başlayacak.