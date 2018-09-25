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Kocaeli'de binlerce şahıs ve araç çocukların güvenliği için denetlendi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda 85 araca 31 bin 237 TL para cezası kesilirken, aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Koordinesinde 24 Eylül Pazartesi günü ‘çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarının denetim uygulaması-2018' gerçekleştirildi. Asayiş, Çocuk, Tem, Narkotik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri İle İlçe Emniyet Müdürlükleri bünyesinde bulunan toplam 131 ekip ve 511 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde 459 okul servisi ve 184 araç kontrol edildi. 85 araca toplamda 31 bin 237 TL para cezası kesildi. 1 araç ise trafikten men edildi.


Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki eğitim veren kurumların çevresinde 225 umuma yer kontrol edildi. 1 internet kafe ve 2 kıraathaneye ruhsat bulundurmadığı için idari işlem uygulandı. Öte yandan uygulamalarda durumundan şüphelenerek inceleme yapılan bin 594 şahıstan, 4'ü araması bulunduğu için yakalanırken,1 şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Öte yandan, uygulamalar sırasında bir polis memuru, karşıdan karşıya geçmekte zorluk çeken yaşlı bir vatandaşa yardım ederken görüntülendi.

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