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14 Ağustos 2018 00:24

Kocaeli’de bir doktor evinde ölü bulundu

Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr.

Kocaeli’de bir doktor evinde ölü bulundu

14 Ağustos 2018 00:24

Nihat Zincir, evinde ölü bulundu.



Olay akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başiskele ilçesinde açılan özel bir hastanede görev yapan 47 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir’in yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine Gölcük’teki eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde Zincir’i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Zincir’in öldüğü belirlendi.



Zincir’in cansız bedeni polsi ekiplerinin incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Zincir’in cenazesi işlemlerin tamamlanması sonrasında yarın memleketi Eskişehir’e gönderilerek toprağa verilecek.



Öte yandan Ankara GATA Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olan Nihat Zincir, TCG Barbaros Fırkateyni’nde tabip subay olarak görev yapmıştı.




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