Kocaeli’de büyük zaferin 96. yılı coşkuyla kutlandı

yılı düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törenler, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Kocaeli Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Deniz ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Tarran, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve asker katıldı. Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Garnizon Komutanı Kadir Yıldız’ın halkı selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait mehteran takımının verdiği konserle devam etti. Törende öğrenciler tarafından okunan şiirler ve zeybek oyunu vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

“Türk ordusu 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesinde destan yazmıştır”

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı ise Donanma Komutanlığı’ndan Binbaşı Hikmet Girgin yaptı. Girgin Türk milletinin büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Bu Türk milletinin inanç ve azminin zaferidir. Bu zafer yüce Türk ulusunun dünya devletlerinin ‘Tükendi’ dediği anda kalkışı, vatanın işgali karşısında şahlanışı, yurdun her köşesinden ordusuna katılan kahraman evlatların sırt sırta kenetlenmesiyle Türk birlik ve beraberliğinin Türk kudret ve galibiyetinin neleri yapmaya muktedir olduğunu gösteren eşsiz bir eserdir. Türk’ün esaret kabul etmediğini bilen ve bunu dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yeniden dirilişini 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatmış, Türk milletini aydınlatarak gönüllerindeki bağımsızlık ateşini tutuşturmak amacıyla Amasra tabibi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kısa zamanda birlik ve beraberliği sağlamayı başarmıştır. O güne kadar dünyanın en uzun meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi’nde Başkomutan Mustafa Kemal, ‘ Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sattı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz’ emrini vermiştir. Atasından aldığı emriyle şahlanışa geçen Türk ordusu 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi’nde destan yazmıştır” dedi.

Askerler tören geçişi yaparak protokolü selamladı

Konuşmanın ardından gaziler, Kara, Deniz ve Jandarma Komutanlıklarına bağlı askerler tören geçişi yaparak protokolü selamladı. Ayrıca törende Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 helikopter de gökyüzünden tören geçişi yaptı.