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10 Ağustos 2018 11:47

Kocaeli’de çakmak gazı çeken genç ölü bulundu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, yüzü bedeni morarmış halde 20’li yaşlarda erkek cesedi bulundu.

Kocaeli’de çakmak gazı çeken genç ölü bulundu

10 Ağustos 2018 11:47

Gencin, çakmak gazı çekerek öldüğü belirlendi.


Olay Gölcük Yalı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 1 Nolu Harb İş Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerine site bahçesinde gezen site sakinleri, yeşil alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Yardım servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise gencin üzerinden kimlik çıkmadı.


Polis ekiplerince yapılan olay yeri inceleme işlemlerinde ise yüzü ve bedeni moraran gencin, çakmak gazı çekerek öldüğü belirlendi. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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