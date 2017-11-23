Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:25

Kocaeli’de Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yapıldı

Kocaeli’de öğrencilerin suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan korunması için Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yapıldı.

Kocaeli’de Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yapıldı

23 Kasım 2017 15:25


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumamasının yanı sıra güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacına yönelik il genelinde Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yaptı.


Geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen uygulamada 92 ekip ve 285 emniyet personeli görev alırken Kimlik kontrolü ve üst araması yapılan bin 306 şahıstan, aralarında basit yaralama, suçundan 1 hırsızlık suçundan 1 ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan toplam 3 aranan şahıs yakalandı. 1 kişiye ise uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan ötürü işlem yapıldı.


Araçlar üzerinde trafik yönünden yapılan kontrolde 32 araçtan 13 araca işlem yapıldı. Toplam 639 TL idari para cezası uygulandı. Kontrol edilen toplam 222 iş yerinden 4 internet kafe, 1 oyun salonu ve 3 kahvehane olmak üzere toplam 8 iş yerine idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç