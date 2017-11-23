Kocaeli’de Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yapıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumamasının yanı sıra güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacına yönelik il genelinde Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması yaptı.

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen uygulamada 92 ekip ve 285 emniyet personeli görev alırken Kimlik kontrolü ve üst araması yapılan bin 306 şahıstan, aralarında basit yaralama, suçundan 1 hırsızlık suçundan 1 ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan toplam 3 aranan şahıs yakalandı. 1 kişiye ise uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan ötürü işlem yapıldı.

Araçlar üzerinde trafik yönünden yapılan kontrolde 32 araçtan 13 araca işlem yapıldı. Toplam 639 TL idari para cezası uygulandı. Kontrol edilen toplam 222 iş yerinden 4 internet kafe, 1 oyun salonu ve 3 kahvehane olmak üzere toplam 8 iş yerine idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.