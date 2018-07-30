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30 Temmuz 2018 00:08

Kocaeli’de dayı dehşeti: 2 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs teslim oldu.

Kocaeli’de dayı dehşeti: 2 ölü

30 Temmuz 2018 00:08


Olay, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Tabiat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olan Cemil B. (40), eniştesi Mehmet Demirci (60) ile bir süredir kavga edip tehdit ediyordu. Eniştesinin evine giden Cemil B., 60 yaşındaki eniştesi Mehmet Demirci ve 30 yaşındaki yeğeni Mehmet Demirci ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil B., eline aldığı pompalı tüfek ile eniştesi ve yeğenine ateş açtı. Tüfekten çıkarak vücutlarına isabet eden mermiler sonucu baba ve oğul Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eniştesi ve yeğenini pompalı tüfek ile vurarak öldüren Cemil B.’nin ise teslim olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.




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