Kocaeli’de dayı dehşeti: 2 ölü

Olay 22.30 sıralarında Kartepe Rahmiye Mahallesi Tabiat Sokak No. 20 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

Kartepe Rahmiye Mahallesi Tabiat Sokak’taki tek katlı evinde oturan üzerinde Cemil B. isimli şahıs, bitişik eve yaşayan yeğeni Mehmet Demirci (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine dayı ve yeğenin kavgalarını ayırmak isteyen baba Mehmet Demirci (65) araya girmek istedi. Bu esnada elindeki pompalı tüfeğin tetiğini çeken dayı Cemil B., eniştesi ve yeğenine ateş etti.

Baba oğul kanlar içinde yerde kaldı

Kanlar içinde kalan baba ve oğlu yere yığılırken olayı görenlerin haber vermesi sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği tespit edilirken olayı gerçekleştiren ve alkollü olduğu iddia edilen Cemil B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda biraderi ve yeğenini kaybettiğini ifade eden Ali Bozkurt, Cemil Bozkurt’un alkol alarak eniştesi ile sürekli benzer tartışmalar yaşadığını söyledi.

Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı

Baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerine gelince sinir krizi geçirdi. Cemil B.’nin olayda kullandığı ve daha sonra yola attığı pompalı tüfeğe polis ekipleri el koydu. Evin girişinde kanlar içinde yerde kalan baba ve oğlunun cesedi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.