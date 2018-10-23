Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a elaman ve lojistik destek sağladığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütleriyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'de DEAŞ Terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan, çatışma bölgelerine eleman temin eden ve Türkiye'ye illegal yollardan giren örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Şahısları takibe alan ekipler tarafından Kocaeli'nin İzmit, Darıca, Kartepe, Dilovası, Derince ilçelerinde ve İstanbul ilinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalar esnasında elde edilen, çok sayıda örgütsel dokümana, dijital materyale ve bir adet kurusıkı tabancaya el konuldu. A.F.B., M.K., C.A., A.S., R.N., K.K., R.T., M.D., G.D., C.D., ve İ.A adlı şüpheli şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.