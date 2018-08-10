Kocaeli’de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli’nin İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getiren şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.