Kocaeli’de deprem bilinci aşılanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde deprem eğitimleri verilmeye devam ediyor. Merkezde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personellerinin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluşlara da deprem eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Kocaeli İl Müdürlüğü sivil savunma ekibinde görevli 60 personele uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde uygulamalı deprem eğitimi yapıldı. Eğitimde deprem anını birebir yaşadıkları simülasyonlu deprem eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda personellere katılım belgesi ve bilgilendirici dokümanlar verildi.