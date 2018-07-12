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12 Temmuz 2018 15:02

Kocaeli’de dereyi maviye boyayan işletmeye 175 bin TL ceza

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Kilez deresinin maviye boyanmasına neden olduğu tespit edilen işletmeye 175 bin 53 TL para cezası kesildi.

Kocaeli’de dereyi maviye boyayan işletmeye 175 bin TL ceza

12 Temmuz 2018 15:02


Olay, 17 Şubat’ta Başiskele ilçesinden geçen Kilez Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kilez deresinin mavi renkli bir madde ile kaplandığını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dereden ve aynı kirliliği görüldüğü bir tesisten numune alarak, incelenmek üzere Gebze’de bulunan TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsüne gönderdi.


TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yapılan analiz sonuçlarına istinaden ilgili işletmeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafında 175 bin 53 TL tutarında idari yaptırım uygulanırken, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.




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