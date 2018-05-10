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10 Mayıs 2018 21:11

Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Kocaeli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisle düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

10 Mayıs 2018 21:11

Operasyon anları ise polis kameralarınca kaydedildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Kocaeli genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, 10 Mayıs günü, sabah saatlerinde İl Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon için harekete geçti. 200 personel ve narkotik köpeklerinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Operasyon anları ise polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


Evler, yataklar, tuvaletler ve kullanılmayan metruk binaların didik didik arandığı operasyonda, uyuşturucu sattığı belirlenen 25 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bir kısmı bavula zulalanmış halde 3 kilo eroin, 40 adet ecstasy hap, 100 gram esrar, 1,62 gram metamfetamin, 0,38 gram kokain ile 2 tabanca ele geçirildi.


İfadeleri alınması için emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede, 26 farklı olayda uyuşturucu sattıkları tespit edildi.




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