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14 Eylül 2017 11:26

Kocaeli’de dubleks evin çatı katı yandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana gelen yangında dubleks bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli’de dubleks evin çatı katı yandı

14 Eylül 2017 11:26


Yangın, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi üzerinde bulunan Uğur U.’ya ait evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katından dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında olay yerine tedbir amacıyla ambulans da sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.




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