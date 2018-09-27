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Kocaeli'de ekmeğe zam yapan 40 fırına ceza

İl genelinde bazı fırınlarda tarife dışında yapılan zamlar sonrasında harekete geçen Kocaeli Valiliği, 250 gram ekmeğin gramajını 200’e düşürerek satan 40 firmaya para cezası kesti.

İl genelinde bazı fırınlarda tarife dışında yapılan zamlar sonrasında harekete geçen Kocaeli Valiliği, 250 gram ekmeğin gramajını 200'e düşürerek satan 40 firmaya para cezası kesti.


Kocaeli'de uygulanan zam sonrası ekmek gramajlarında azalmanın yaşanması ve vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine Valilik harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır” hükmüyle zam sürecinin yapılmadığını açıklayan Kocaelili Valiliği, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 26 Nisan 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konan ekmek fiyatı tarifesinin geçerli olduğunu duyurdu.


Vatandaşlardan bazı fırınların 250 gram ekmeğin gramajını 200 grama düşürerek 1.25 TL'ye sattığı yönündeki şikayeti üzerine Kocaeli Valiliği tarafından yapılan denetimlerde, 40 fırında fiyat ve gramajda aykırılıklar tespit edildi. Yapılan incelemelerde firmalara 10 bin 960 TL idari para cezası uygulandı. Haksız yere fiyat artışı ve gramaj eksikliği uygulayan fırınlar hakkında ilgili Kurumlarca denetimler yapılarak, gerekli idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

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