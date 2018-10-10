Kocaeli'de emniyet personeline deprem eğitimi verildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 315 personele, Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine, STK'lara, kurum ve kuruluşlara deprem eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, emniyet teşkilatı mensuplarına da teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlere 315 personel katıldı.

Gruplar halinde gerçekleşen eğitimde ilk olarak emniyet mensuplarına, deprem riski ve depremle ilgili yapılması gereken bilgiler aktarıldı. Teorik eğitim sonrasında simülasyon cihazına alınan katılımcılar deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı görme fırsatı buldu. Eğitim sonunda personellere katılım belgesi ve bilgilendirici dokümanlar takdim edildi.