Kocaeli’de engelli öğrencilerden örnek davranış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-35 yaş aralığında, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerin istihdamı için kurulan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ile 12-18 yaş arasındaki normal bireylerin topluma kazandırılması için oluşturulan Beyaz Kalpler Merkezi öğrencileri örnek bir çalışma için bir araya geldiler. Engelliler acısından toplumsal bir duyarlılık oluşturmayı amaçlayan öğrenciler, “Sevgide Buluşalım” etkinliği kapsamında bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, birlikte girdikleri kurs merkezi mutfağında kurabiye yaptı. Öğrenciler, elleriyle hazırladıkları kurabiyelerden elde ettikleri gelir ile ise engelli öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor.

Elleriyle yaptıkları kurabiyeleri satarak engellilere yardım edecekler

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veriyor. Beyaz Kalpler öğrencileriyle Cemil Meriç engelli öğrencileri Sevgide Bulaşalım etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik kapsamında birlikte kurabiye yapan öğrenciler, yapılan kurabiyelerin satışından elde edilecek olan gelir ile engelli öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Birlikte üretim yaparak keyif saatler geçiren öğrenciler, sevgilerini birbirleriyle paylaştılar.

Engellilerin istihdamı için kurulan merkez

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

12-18 yaş gençler topluma kazandırılıyor

Beyaz Kalpler, Kocaeli’nde ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ekonomik yönden istismar edilen, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen, aile ilişkileri düzensiz olan, sosyal risk çerçevesinde yer alan 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kuruldu.