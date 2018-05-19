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19 Mayıs 2018 21:40

Kocaeli’de eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, eski eşinin babasını öldürdü, annesini ve eski karısını da yaraladı.

Kocaeli’de eski eş dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

19 Mayıs 2018 21:40


Olay, Çayırova 255/1 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.B. adlı şahıs, boşandığı eski eşi D.U. konuşmak için eski babası İsmail U.’nun evine gitti. Burada eski eşi D.U. ile konuşma başlayan V.B., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine silahına sarıldı. Önce odada bulunan eski babası İsmail U.’yu ateş ederek öldüren V.B., daha sonra D.U. ve annesi Fatma U.’yu yaralayarak geldiği otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk incelemede İsmail U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralı D.U. ve annesi Fatma Ulutaş’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri kaçan V.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.




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