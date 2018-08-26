Kocaeli’de feci kaza: 1’i ağır 7 yaralı

Kazada araçlarda bulunan 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. idaresindeki 41 K 6608 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isterken, aynı istikametten gelen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen İbrahim B. yönetimdeki 41 PM 650 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fatih A. idaresindeki otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada Fatih A., araç içerisinde sıkışırken, araçlarda bulunan 6 kişi daha yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Fatih A., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen Fatih A.’nın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Fatih A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer 6 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol, kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.