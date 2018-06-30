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30 Haziran 2018 00:21

Kocaeli’de Ferhat Göçer coşkusu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahne alan Ferhat Göçer Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli’de Ferhat Göçer coşkusu

30 Haziran 2018 00:21


Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli’de sahne aldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Sekapark’ta düzenlenen konsere İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve binlerce vatandaş katıldı. Ferhat Göçer eskiden yeniye en sevilen şarkılarını Kocaelililer için söyledi. Alanı dolduran binlerce vatandaş şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Binlerce kişi o anları cep telefonuna kaydetti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Ferhat Göçer Kocaelililerden tam not aldı.




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