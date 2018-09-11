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Kocaeli'de fuhuş yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit İlçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit İlçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları öne tespit edilen H.G. (30) ile T.M. (28) isimli iki travesti gözaltına alındı. Gözaltına 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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