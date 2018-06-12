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12 Haziran 2018 11:42

Kocaeli’de futbol sahaları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaparak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kocaeli’de futbol sahaları yenileniyor

12 Haziran 2018 11:42


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hem yeni spor alanları inşa ederek sporu genele yayarken hem de mevcut tesislerin bakım ve onarımını yaparak, vatandaşların gönül rahatlığı ile spor yapabilmelerini sağlıyor. Bu kapsamda Yeşilova, Bağçeşme, Körfez Esentepe ve Derbent’teki spor tesislerinin modern hale getirmek için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.


Çalışmalar kapsamda Bağçeşme Ali Osman Topal Futbol Sahası’nda birçok yenilik yapılmaya başlayan ekipler, tesisin etrafındaki telleri değiştirerek, futbol sahasının eskiyen demir olan aksamlarını boyadılar. Futbol sahasının kale arkalarına tampon ağ yapan ekipler, tesisin içinde yer alan basketbol sahasının telleri değişti ve yine demir olan aksamlarını boyadılar. Tesiste yıpranan sentetik çim zeminin değişimi ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.


Yeşilova Hasan Doğan Spor Tesisini de bakıma alan Büyükşehir Belediyesi tarafından tesisin etrafındaki telleri değiştirerek ve demir olan aksamlar boyandı. Kulüp odalarının tadilat baştan aşağıya yenilenirken kale arkalarına tampon ağ yapıldı. Elektrik tesisatı yenilenerek olası kesintilerinin önüne geçildi. Tesis çatısı da değiştirilerek yağmurda su akıntılarının yaşanmaması sağlandı. Koridorunun fayansının da değiştirildiği tesisin sentetik çim zeminin değişimine de kısa süre içinde geçilecek.


Derbent futbol sahası ve Körfez Esentepe futbol sahasının da yine kale arkalarına ekipler tarafından tampon ağ yapıldı. Ayrıca Derbent futbol sahasının soyunma odalarının kapılarının değişirken her iki tesisin çim zemini için önümüzdeki günlerde çalışma başlatılacak.




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