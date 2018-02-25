Kocaeli’de gayrimenkul yabancıların gözdesi haline geldi

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, sanayi kenti Kocaeli’deki gayrimenkul piyasasını değerlendirdi. İstanbul’a komşu olan ve Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşlarının yüzde 27’sine ev sahipliği yapan Kocaeli’nin hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyol projesi, bin 180 yataklı Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, Gebze-İstanbul metro hattı gibi birçok proje ile geliştiğini kaydeden Pekin, yapılan projelerle Kocaeli’nin Türk yatırımcıların olduğu gibi yabancı yatırımcıların da gözdesi haline geldiğini söyledi. Kocaeli’de son dönemlerde devlet ve özel yatırımcıların hayata geçirdiği projelerin gayrimenkul piyasasını canlandırdığını belirten Pekin, Kocaeli’nin Arap yatırımcıların yeni adresi olduğunu dile getirdi. Kocaeli’deki konut fiyatlarının diğer illere göre daha uygun olduğunu da dile getiren Pekin, yapılan yatırımların Başiskele, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde ciddi artış gösterdiğini ifade etti.

“Deprem bizim için, Kocaeli için, Türkiye için bir milat oldu”

Kocaeli’de binaların depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini söyleyen Pekin, “Kocaeli her geçen gün büyüyen bir ildir. Özellikle 1999 Gölcük depreminden sonra göç alan bir ildir. Deprem bizim için, Kocaeli için, Türkiye için bir milat oldu. Onun içindir ki devlet yetkilileri, belediyeler ve özel inşaat şirketleri tamamıyla depreme dayanıklı binalar inşa etmeye gayret etmişlerdir ve çok fazla olan kat sayılarını aşağıya indirmişlerdir. Biz de Kocaeli Emlakçılar Odası olarak hem konut satıcılarının yani emlakçıların hem de vatandaşların işlemlerini daha hızlı, güvenilir şekilde yapabilmesi için belediyelerde iş takip formları düzenleyerek insanların önünü açıp işlemlerini hızlandırdık” dedi.

“Kocaeli ev, bina ve arazi alınabilecek, yatırım yapılabilecek yerlerden birisidir”

Kocaeli’de son yıllarda emlak piyasasında yatırımların arttığını ifade eden Pekin, “Kocaeli’de konut fiyatları benim düşünceme göre diğer illere göre çok fazla yukarı çıkmış değildir. Çünkü Kocaeli çok fazla göç aldığı için belediyeler ve özel müteşebbisler ciddi boyutta konut yapmış ve Türkiye’nin mozaiği olan Kocaeli’de her kesimden insan olduğu için fiyat dengesi güzel bir şekilde ayarlanmıştır. Türkiye geliştiği gibi Kocaeli de geliştiği için fiyatlarımız yükselmektedir ama bana göre Kocaeli ev, bina ve arazi alınabilecek, yatırım yapılabilecek yerlerden birisidir. Ayrıca Kocaeli yabancı yatırımcıların da tercih ettiği bir yerdir. Sadece konut değil, iş noktasında da bu böyledir” diye konuştu.

“Arap yatırımcılar Kocaeli’de ciddi yatırımlar yapmışlardır”

Yabancı yatırımcılar tarafından Kocaeli’ne son yıllarda yapılan yatırımlarda artış yaşandığını söyleyen Pekin, son dönemlerde Başiskele ilçesinin hızla geliştiğini ve bu gelişmenin de emlak piyasasını etkilediğini belirtti. Pekin, “Konut noktasında Başiskele ilçesi, Karamürsel, Kartepe ilçeleri diğer ilçelere göre yaşamsal alanlar, oksijenin ve yeşilin bol olduğu, sakin alanlar olarak daha çok tercih ediliyor. Özellikle doğanın bol olduğu yerlerde ciddi boyutlarda Arap yatırımcılar gelip konut almışlardır. Bunlar da kendilerine göre burayı bir yazlık olarak görüyorlar ve zamanlarının bir kısmını ülkelerinde, bir kısmını da burada değerlendiriyorlar. Bunun sebebi de ülkenin gelişmekte olduğunu belki de bu insanlar bizden daha iyi görüyorlar. İkinci sebebi ise kendi ülkelerinin geleceklerini göremedikleri ve Türkiye’ye güvendikleri için Türkiye’de, özellikle de Marmara Bölgesi’nin incisi olan Kocaeli’de ciddi yatırımlar yapmışlardır” şeklinde konuştu.

“Herkesi Kocaeli’ye yatırım yapmak için bekliyoruz, yarın geç kalabilirler”

Kocaeli’de dengeli bir konut yapılanmasının olduğunu ve bu yapılanmanın sanayileşme ve turizm ile şekillendiğini belirten Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, “Her ilçede imar planları hazırlanıp, insanların yaşayabileceği, sosyal aktivitelerin düzenlenebileceği şekilde konutlar üretilmiştir. Gayrimenkuldeki gibi yatırım yapılabilecek sadece arsa değil, sanayi ve turizm arazileri için yatırımlar yapılmaktadır. Sadece Kocaeli’yi konut ya da arsa konut konusunda değerlendirirsek yanlış olur. Çünkü Kocaeli, denizle dağın ticaretle buluştuğu güzel bir ilimizdir. Herkesi Kocaeli’ye yatırım yapmak için bekliyoruz, yarın geç kalabilirler” ifadelerini kullandı.