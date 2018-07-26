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26 Temmuz 2018 11:08

Kocaeli’de Gökhan Tepe coşkusu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52.

Kocaeli’de Gökhan Tepe coşkusu

26 Temmuz 2018 11:08

Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarı’nda Gökhan Tepe konseri düzenlendi.


Sanatçı Gökhan Tepe en sevilen şarkılarını ücretsiz olarak düzenlenen konserde Kocaelili hayranları için söyledi. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde, sevilen sanatçı Seninle Her Yere isimli son albümünden ve Canözüm isimli çıkış şarkısı olmak üzere bilindik tüm şarkılarını seslendirdi. Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek başladığı konserde, pop, arabesk ve sanat müziği eserlerini de kendi yorumuyla seslendirdi. Gökhan Tepe sahnede birlik ve beraberlik mesajları da verdi.


Bir saat kadar sahne performansı sergileyen sanatçının konserinde engelli vatandaşlar da kendileri için ayrılan sahnenin ön tarafından sevdikleri sanatçıyı izleme imkanı buldu. Konser boyunca şarkılara eşlik ederek bol bol video çeken izleyiciler, Gökhan Tepe şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.




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