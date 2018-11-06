Kocaeli'de görme engellilerin sorunları tartışıldı

Kocaeli'de yaşayan görme engellilerin sorunları gerçekleştirilen ‘'Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor'' çalıştayında dile getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engellilere ve ailelerine yönelik ‘'Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor” adlı çalıştay düzenledi. Seka Park Otel'de gerçekleşen çalıştaya, Kocaeli'nden ve farklı şehirlerden ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile 18- 30 yaş aralığında görme engelli bireylerden oluşan 150 kişi katıldı. İki gün süren ‘Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor” çalıştayı 4 oturum şeklinde yapıldı. İlk gün yapılan oturumlarda görme engellilere tanınan yasal haklar, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde etkili iletişim, bilişimde erişilebilirlik alanlarında temel sorular ve pratik çözüm önerileri ile ilgili konular incelendi.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Engelli kardeşlerimiz, çocuklarımız ve bireylerimiz bizim bir parçamız. Her birimiz engelli adayıyız. Allah'ın takdiri. Yeter ki gönlümüzde engeller olmasın. Engelli kardeşlerimizi mutlu etme ve güzel bir hayat yaşatma görevimiz var. Geliştirdiğimiz projelerle, engelli bireylerin yaşamlarının daha kolay bir hale gelmesi için büyük çaba içerisindeyiz. Sosyal Belediyecilik projelerimizin sürdürülebilmesinde STK'larla olan işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz. Dernek ve vakıflarımızın katkısı, ilçe belediyelerimizin desteğiyle ihtiyaç duyulan ve insanımızın faydasına her projede Büyükşehir olarak yer alıyoruz, almayı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Dilek Karaca, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse'nin bulunduğu Görme Engelli Gençler Geleceğini Planlıyor çalıştayı, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun çalıştayda sunum yapan uzmanlara katılım belgesi vermesi ile son buldu.