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21 Kasım 2017 17:59

Kocaeli’de günlük kiralık evlere ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde günlük kiralık evlere yönelik gerçekleştirilen uygulamanın Kocaeli ayağında uygunsuzluk tespit edilen evlere 20 bin 764 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli’de günlük kiralık evlere ceza yağdı

21 Kasım 2017 17:59


Ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklindeki evlerin otel gibi kullanılmaya başlanmasının ardından emniyet ekipleri, olası terör olaylarının önüne geçmek ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında operasyon başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde düzenlenen “Günübirlik Kiralanan Evler” uygulamasının bir ayağı da Kocaeli’de gerçekleştirildi. Uygulamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinden oluşan 28 ekip 153 personel görev aldı. Yapılan uygulama kapsamında 64 günübirlik ev kontrol edildi.


Evlerde konaklayanlara veri girişi yapmadığı tespit edilen 7 İşletme hakkında yasal işlem yapıldı. İşletmelerden ilk kez veri göndermeyen 4 işletmeye toplam 20 bin 764 TL, idari yaptırım kararı uygulandı. 2. kez veri göndermediği tespit edilen 3 işletmenin de faaliyetine son verilmesi için ruhsat vermeye yetkili idareye bildirimi yapıldı. Kimlik Bildirim Sistemine dahil olmadığı tespit edilen 1 işletme hakkında ise 10 bin 383 TL idari yaptırım kararı uygulandı.




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