Kocaeli’de hastaneyi su bastı

Kocaeli’ni etkisini altına alan sağanak yağmur sonrası oluşan sel ve su baskınları kentin birçok noktasında hasara neden oldu. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı kentte, Derince Eğitim Araştırma Hastanesinin bodrum katlarını da su bastı. Sabah sularla dolan hastanenin bodrum katlarında servislerde tedavi gören hastalar, sedyelere alınarak diğer servislere taşındı. Hastane görevlileri ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile hastaneden çıkarılan hastaların taşınma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Konu hakkında açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, bodrum katta yaşanan su baskını sonucu 7-8 hastanın başka servislere taşındığını ve suların tahliye edildiğini söyledi.

Öte yandan, gün içerisinde aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle birçok noktada olumsuzluklar yaşandı. Sağanak yağmurun getirdiği sel suları ile caddeler sular altında kalırken, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

İzmit’e 90 kilogram yağış düştü

Kentte yaşanan yağış sonrasında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSU) açıklama yapıldı.

Dün gece başlayan yağışın mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de sağanak yağışlar etkili oluyor. Dün gece aniden bastıran yağmur, 27 Mayıs Pazar 04.30 ile 06.30 saatleri arasında şiddetini iyice arttırdı. Kocaeli’nin tamamı yağmurdan olumsuz etkilendi fakat en fazla yağış İzmit, Körfez ve Gölcük ilçelerinde meydana geldi. Bu kısa zaman dilimi içinde İzmit merkezde metrekareye 90 kg, Gölcük’te 83 kg, Körfez ilçesinde de 70 kg yağış düştü. Kocaeli geneline düşen yağış miktarı ise ortalama 68 kg oldu. Yağış sırasında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı söz konusu saatler arasında 39 adet terfi istasyonunda bulunan jeneratörlerimiz 55 saat süreyle çalıştırıldı. 11 adet yağmur suyu terfi merkezinde 38 adet pompa, atık su terfi merkezlerinde 14 adet deşarj pompaları çalıştırıldı. Özellikle, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçelerinde etkili olan yağışlara, KBB İSU Genel Müdürlüğü kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere 48 adet ekipman, 100 personel ve Alo 185 arıza hattı ile gelen ihbarlara en hızlı şekilde müdahale etti. Tüm terfi merkezi ekip ve ekipmanlarının bakım ve onarımlarını periyodik ve planlı olarak gidermek suretiyle olağanüstü durumlar için hazırlıklı olan İSU, gece boyunca yağışların ortaya çıkardığı olumsuz durumu bertaraf etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yağmur suyu terfi merkezleri, ıslah edilen dereler ve daha birtakım önlemler sayesinde 68 kg gibi önemli bir yağışa rağmen birkaç bölge haricinde ciddi manada su baskınları yaşanmadı" denildi.