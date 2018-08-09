Kocaeli’de ihtiyaç sahibi ailelere Büyükşehir’den destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine çatı yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi para yardımı yapılıyor. Kartepe ilçesinde oturan ihtiyaç sahibi iki aileye de, çatılarının yapımı için nakdi para yardımında bulunuldu. Böylece vatandaşların özellikle kış aylarında, evlerinde rahatça oturmaları sağlandı. Çatı yardımı alan aileler Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Çatı yardımlarına başvuran vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olduğuna dair fakirlik belgesi isteniyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında yardım gerçekleşiyor. Nakdi para yardımı direk aileye yapılıyor, vatandaşlar da çatı malzemesi alıp ve usta bularak çatılarını yaptırıyor. Yardım taksitler halinde çatı yapımının ilerlemesine göre kademe kademe ödeniyor.