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25 Temmuz 2018 09:02

Kocaeli’de iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli’de iki grup arasında kavga: 4 yaralı

25 Temmuz 2018 09:02


Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı




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