Kocaeli’de imar barışını suiistimal eden yapılar yıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Barışı yasası kapsamında vatandaşların taleplerini almaya devam ederken suiistimallere de göz yummuyor. Yasanın geçerli olduğu 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapılarla ilgili çalışma gerçekleştirilirken, bu tarihten sonra yasadan faydalanma düşüncesiyle yapılan yeni kaçak yapılar Büyükşehir Belediyesince tespit edilerek yıkılıyor. Bu kapsamda Dilovası’nda 32 adet kaçak yapı Büyükşehir ekiplerince tahliye edilerek yıkıldı.

Söz konusu 7143 sayılı İmar Barışı yasasının geçerli olduğu tarihten sonra Dilovası’nda kaçak yapılaşma gözlendi. Mimar Sinan ve Turgut Özal Mahallelerinde yer alan bu 32 kaçak yapı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra gerek arazide gerekse uydu fotoğrafları üzerinden tespit edilen kaçak yapılar gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra insan ve eşya tahliyesi sağlanarak yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılara izin vermiyor. Büyükşehir ekipleri il genelinde gerek arazide gerekse uydu fotoğrafları üzerinden tespit çalışmalarını sürdürüyor. İmar barışı yasasının yayınlandığı tarihten sonra yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemine devam edilecek.