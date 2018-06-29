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29 Haziran 2018 21:40

Kocaeli’de istinat duvarı yıkıldı, vatandaşlar korkudan evlerinden çıkamadı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde temel kazısı sırasında istinat duvarı yıkıldı.

Kocaeli’de istinat duvarı yıkıldı, vatandaşlar korkudan evlerinden çıkamadı

29 Haziran 2018 21:40

Yıkılan duvarın yanında bulunan binadaki vatandaşlar korkudan evlerinden çıkamadı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 240. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir arsada başlatılan temel kazısı sırasında yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Vatandaşlar, istinat duvarının çöküşü sırasında yaşanan gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı. İstinat duvarının yıkıldığı arsanın yanındaki binada yaşanan çökme tehlikesi ile binada bulunanlar evlerinden dışarı çıkamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre sonra olay yerine gelerek, evlerinden çıkamayan vatandaşları tahliye etti. Zabıta ekipleri de güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi yaşanan binadaki vatandaşları incelemeler tamamlanana kadar binaya girmemeleri konusunda uyardı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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