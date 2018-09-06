Kocaeli’de kadınlar sporda

Kasım 2016’da Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla başlayan proje, kısa sürede Kocaeli genelinde 85 bin kadına ulaştı. Proje sayesinde daha önce evde oturan ve zamanını boşa geçiren birçok kadın spora başlayarak, hem sağlıklarına hem de sosyal hayatlarına pozitif enerji katmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’ye örnek olan proje, Kocaeli’nin 12 ilçesindeki 125 spor salonunun yanı sıra Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinde ücretsiz bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında Kocaeli genelinde 150 bin kadının spor yapması hedefleniyor.

“Kocaeli Anne Şehir Projesi” yıl boyunca faaliyetlerini sürdürürken anneler projeye 2 hafta ara verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin yeni dönemi 10 Eylül tarihinde başlıyor.

Kocaeli Anne Şehir Projesi halen 125 okul ve tesiste devam ediyor. Projeye olan ilginin önümüzdeki dönemde yine artarak devam etmesi bekleniyor.