Kocaeli’de karayolu yatırımları artacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve devam eden projeler hakkında görüşen heyet, Kocaeli’ndeki ana yol hatlarını masaya yatırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İstanbul Karayolları 1.Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz ile şube müdürleri de toplantıda hazır bulundu.

Kocaeli’de yapımı devam eden Anibal ve Otogar Köprülü Yol Kavşaklarının son durumlarını değerlendiren heyet, projelerin zamanında tamamlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti. Yapımı devam eden Kuzey Otoyolu’nun Organize sanayi bölgelerine bağlantı yollarının da konuşulduğu toplantı sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli’de yol projelerinin hem belediye hem de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Trafik düzenlemeleri ile ilgili konuşan Bayram, “Trafik yoğunluğunun minimuma indirilmesi için planlamalarımızı koordineli şekilde yapıyoruz. Gerek Karayolları Genel Müdürlüğümüz gerekse bizler Büyükşehir olarak üzerimize düşen çalışmaları eksiksiz yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda ziyaretlerinden dolayı uzun yıllar birlikte çalıştığımız Genel Müdürümüz İsmail Kartal beyle birlikte, Kocaelimiz için yine güzel işler yapacağız” dedi.