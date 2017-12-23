Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerdeki mahalle ve köylere ulaşımı güçleştirdi. Ulaşımın aksamaması için kar yağışı başlamasından itibaren harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri ise ulaşımın zorlaştığı yüksek kesimlerde durmaksızın yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler son olarak yüksek kesimlerde bir hastanın yardımına giderken kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın yardımına koştu. Karla Mücadele ekiplerinin iş makinaları ile açılan yoldan ilerleyen ambulans, hastanın olduğu yere ulaşabildi.

Öte yandan, Kartepe kayak merkezinde kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı Kocaeli’de Karla Mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için teyakkuz halinde olan ekipler, 73 ana artere konuşlandırılarak 24 saat karla mücadele ediyor. Ekipler 410 personel, 183 kar rotatifi, 29 kar küreme kamyonu, 8 kar küreme kamyoneti, 22 greyder, 17 kanal kazıyıcı ve yükleyici, 12 loder, 14 ekskavatör, 2 kar robotu, 2 bobcat, 3 çekici treyler, 15 tuzlama kamyonu, 1 vinç, 14 pikap, 5 akaryakıt tankeri ve 37 kar bıçaklı traktörü ile yol açma ve çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları sayesinde Kocaeli’de kapalı köy yolunu olmadığı açıklandı.