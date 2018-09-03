Kocaeli’de Kibariye coşkusu yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sekapark Yaz Konserleri arabesk müziğin sevilen ismi Kibariye konseri ile başladı. Sekaparkta düzenlenen konserde sahne alan Kibariye, sevilen şarkılarıyla konsere katılanlara coşkulu dakikalar yaşattı. Kibariye’nin sevilen şarkılarını dinlemek için Sekaparka gelen binlerce Kocaelili şarkılara eşlik etti.

Kibariye’nin hareketli şarkılarında eğlenen hayranları, duygusal parçalarda da duygu dolu anlar yaşadı. İzmit’in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirten Kibariye, kendisini sevenleriyle buluşturduğu için Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. Sekaparkta Kibariye ile başlayan ücretsiz konserler, 08 Eylül Cumartesi Züleyha Ortak Enbe Orkestrası; 14 Eylül Cuma Serdar Ortaç konseri ile sürecek.