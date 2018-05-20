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20 Mayıs 2018 15:30

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i bebek 4 yaralı

Kocaeli TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin tıra çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i bebek 4 yaralı

20 Mayıs 2018 15:30


Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM otoyolu Tavşancıl mevkii Ankara istikametinde Dikenli Dere viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuz A. idaresindeki 06 BB 0940 plakalı otomobil, TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen M.D. yönetimindeki 34 NK 4056 çekici plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak sürüklenmeye başladı. Sürüklenen otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak dururken, araçtaki aynı aileden 1’i bebek 4 kişi yaralandı.


Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Gülay T. SEKA Devlet Hastanesine kaldırılırken, Gizem A., Zeynep Berfin A. adlı bebek ve Yavuz A. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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