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27 Mayıs 2018 21:03

Kocaeli’de kumar operasyonu: 8 gözaltı

Kocaeli’de 85 iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.

Kocaeli’de kumar operasyonu: 8 gözaltı

27 Mayıs 2018 21:03

Polis ekiplerinin kurye ve müşteri kılığında girdiği iş yerinde yapılan suçüstü operasyonlarda farklı suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişiye kumar oynamak ve oynatmak suçlarından işlem yapıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi koordinesinde Ramazan ayı sebebi ile Türkiye genelinde kumar oyunlarının engellenmesi, kumar oynanan yerlerin tespit edilerek, sorumluları hakkında idari işlemlerin yapılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacı ile yapılan “Kumar ve Tombala Uygulaması” Kocaeli’de de 58 ekip, 206 polisin katılımı ile gerçekleştirildi.


Bizzat Asayişten Sorumlu Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz’ın yönettiği ve Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ile İlçe Emniyet Müdürlerinin yaptıkları operasyonlarda, polis ekipleri müşteri ve yemek kuryesi kılığında kumar oynatılan iş yerlerine girdi. İl genelinde yapılan tespitlerin ardından 85 iş yerinde yapılan operasyonda 2 bin 99 şahısın sorgulaması yapıldı.


Polis ekiplerinin büyük titizlikle sürdürdüğü operasyonda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 9 iş yerinden sigaramatik ve çarkıfelek makineleri ele geçirildi. Yine yapılan aramalarda çok sayıda tombala, poker olmak üzere çok sayıda kumar aleti ele geçirildi.


Polis ekiplerinin de kurye ve müşteri kılığına girdiği aramalarda suçüstü yakalanan 7 şahsa kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, 55 şahsa ise kumar oynamak suçundan toplam 13 bin 986 TL para cezası kesildi.


Yapılan aramalarda ele geçirilen bin 215 TL kumar parasına ve ele geçirilen kumar oyunu makinelerine el konuldu. Ayrıca kumar oynatılan iş yerlerin kapatılması için soruşturma başlatıldı.




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