Kocaeli’de kumar oynayan 251 şahsa 65 bin TL ceza

Ramazan ayında Kocaeli’de tombala ve kumar benzeri oyunları oynatan yerlere operasyon yapıldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak Kartepe, Gölcük, Derince, Körfez, Dilovası Gebze, Çayırova ve Kandıra ilçelerindeki 40 ayrı mekana operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 41 şahıs hakkında kumar oynanmasına yer temin etme suçundan adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda kumar oynayan 251 şahsa 65 bin 9 TL para cezası kesilirken, 8 bin 135 TL kumar parasına el koyuldu. Kumar oynatıldığı tespit edilen 17 ruhsatsız yerin süresiz olarak, 23 kahvehanenin 30 güne kadar mühürlenmesi için gerekli yerlerle yazışmalar yapıldı.