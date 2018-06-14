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14 Haziran 2018 12:25

Kocaeli’de mezarlık bulmak artık daha kolay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği ’Kocaeli Mezarlık Bilgi ve Yönlendirme Sistemi’ akıllı uygulamasıyla vatandaşlar, istedikleri kişinin mezarını kolay bir şekilde bulabiliyor.

Kocaeli’de mezarlık bulmak artık daha kolay

14 Haziran 2018 12:25


Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ile Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ortaya çıkan projede, yüz bin mezarın fotoğrafı tek tek çekildi. Her mezarın yeri, harita üzerinde ayrı ayrı olarak konumlandırıldı. Özverili bir çalışmanın sonucunda kullanıma sunulan uygulamada ‘git’ denildiğinde özel araç, toplu taşıma veya yürüme seçeneklerinden herhangi biriyle mezarlığa ulaşım sağlanabiliyor.


Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme uygulamasıyla, vatandaşların mezar ziyareti sırasında zahmet çekmeden istediği mezarı bulabilmesi amaçlandı. Uygulama ile “Kabir Arama” bölümünde mevtalar ad, soyadı, baba adı ve ölüm tarihi kriterlerine göre sorgulanabiliyor. Sorgu sonucunda mezar taşı fotoğrafı görüntülenebilmekte, “Kabire Git” butonu ile araç/toplu ulaşım/yürüme kategorilerinde rota oluşturulabilmekte ve sesli navigasyon yapılabilmekte. Uygulama İOS ve Android marketlerinden, akıllı cep telefonlarına, tablet ve diğer mobil cihazlara kolaylıkla indirilebiliyor.


Uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Arkadaşlarımı bu güzel uygulamayı ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Hakikaten biz Kocaeli’nde vatandaşlarımıza Akıllı Şehir Kocaeli derken belediye hizmetlerine çok kolay ulaşabilmelerini temin etmeyi amaçlıyoruz. Bu uygulama vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği ve kullanabileceği bir uygulama. Kısacası insanları mutlu etmek bu şehirde yaşamaktan memnun olmalarını temin etmek için böyle uygulamaları hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.




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