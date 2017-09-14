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14 Eylül 2017 13:47

Kocaeli’de mezarlıklar elden geçiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli’de mezarlıklar elden geçiriliyor

14 Eylül 2017 13:47


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde bulunan mezarlıklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda mezarlıklarda taş duvar imalatları gerçekleştiriliyor. Arslanbey, Kartepe ve Karatepe mezarlıklarında duvar ve çevre düzenlemesi çalışmaları ise tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Arslanbey mezarlığında 275 metre uzunluğunda 375 metre kare taş duvar yapıldı. Projelerde Kartepe mezarlığına 180 metrekare, Karatepe mezarlığına ise 190 metrekare taş duvar imalatı yapıldı.




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