Kocaeli’de minibüs tıra çarptı: 2 ağır yaralı

Kazada minibüsteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin G. idaresindeki 41 B 684 plakalı tır, D-100 yan yoluna bağlanmak için yavaşladı. Bu sırada aynı istikametten hızla gelen Ali Ü. kontrolündeki 41 F 1074 plakalı minibüs, dönmek için yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen minibüsteki Ali Ü. ve Fatma T. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtan çıkarttığı yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.