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15 Eylül 2017 17:05

Kocaeli’de muhtarlık istişare toplantıları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen muhtarlara yönelik istişare toplantıları devam ediyor.

Kocaeli’de muhtarlık istişare toplantıları devam ediyor

15 Eylül 2017 17:05


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlara yönelik istişare toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda Gebze toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfü Efil, ilgili yöneticiler, Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova mahalle muhtarları katıldı.


Gebze Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla, ilgili mahaller hakkında düzenlenen istişare toplantısında konuşan Efil, ‘’Senede en az iki defa bütün muhtarlarımızla buluşuyoruz ve bu toplantılarda sizler ile istişareler gerçekleştiriyoruz. Sizler bizim mahallerdeki gözümüzsünüz. Biz tabi ki çalışmalarımızı eksiksiz yapmaya çalışıyoruz, fakat sizler de herhangi bir eksiklik gördüğünüz de bizleri bilgilendirmelisiniz’’ diye konuştu.


Kocaeli ve ilçelerinde görev yapmış ya da görevlerini bırakan Eski Muhtar Derneği başkanlarından Necati Özyurt, Şahin Kot ve Kenan Demirbaş’a Lütfi Efil tarafından teşekkür plaketi ve hediye takdim edildi. Efil, katkılarından dolayı dernek başkanlarına teşekkür etti.




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