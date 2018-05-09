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09 Mayıs 2018 16:08

Kocaeli’de öğrencilere trafik hakkında seminerler verildi

Kocaeli’de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinden öğrencilere trafik seminerleri verildi.

Kocaeli’de öğrencilere trafik hakkında seminerler verildi

09 Mayıs 2018 16:08


Bu yılki etkinlikler Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Emniyet ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlükleri ortaklığında düzenlendi. Trafik ekipleri tarafından çocuklara trafikte uyulması gereken kurallar, trafik işaretleri ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı. 112 Acil sağlık ekipleri ise çocuklara kazaların nasıl ihbar edilmesi gerektiği ve yaralılara nasıl müdahale edilmesi konusunda eğitim verdi.


‘Hey büyükler, Trafik kurallarına uyun! Biz Çocuklara örnek olun’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe Emniyetten Sorumlu Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Faruk Keskin, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Ömer Kodak, Jandarma Trafik Kısım Amirliğine bağlı ekipler ile öğrenci ve veliler katıldı.


Kocaeli Uluslararası Gençlik merkezindeki törende öğrencilere kısa bir konuşma yapan Kocaeli İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükçü, "Trafik denilince aklımıza taşıtlar gelir. Oysa trafik, sadece taşıtlardan ibaret değildir. İnsanlar ve hayvanlar da trafiği oluşturan olgular içindedir. Taşıtların, insanların ve hayvanların, yollar üzerindeki her türlü hareketlerine trafik diyoruz. Hızla artan taşıt sayısıyla birlikte, trafik sorunu da artmıştır. Ülkemizde her yıl binlerce insan trafik kazalarıyla hayatını kaybetmektedir. Trafik canavarıyla mücadele etmenin tek yolu, trafik kurallarına uymaktır. Bilgisiz ve cahil insanlar, trafik kurallarına uymayarak ölen insan sayısının artmasına sebep olmaktadır. Trafik Haftası, trafik kurallarının anlatılmasında önemli bir zaman dilimidirTrafik kurallarını öğrenerek ve çevremizdeki insanlara öğreterek, bu haftanın amacına ulaşmasına yardımcı olabiliriz" dedi.


Konuşmanın ardından Trafik Haftası kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giden öğrencilere hediyeleri verildi. Ödül töreninin sonrası öğrenciler tarafından hazırlanan trafik konulu resim sergisi ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin açtığı stantlar gezildi.




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