Kocaeli'de okul kantinlerine sıkı denetim

Eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda bulunan kantinlerin temizlik ve satılan ürünlerin tazeliği öğrenci sağlığı açısından önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta ekipleri olumsuz durumların yaşanmaması ve öğrenci sağlığının korunması amacıyla Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemelerde bulunuyor. Zabıta ekipleri kusurlu ürünleri tespit ettiğinde, ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor.

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki denetlemelerde gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceliyorlar. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin temiz tutulması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

Okulların açılmasından sonra okullardaki satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Denetimle tüm ilçelerde eğitim öğretim dönemi boyunca devam ediyor.