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03 Haziran 2018 15:25

Kocaeli’de otomobil hırsızlığı: 1 tutuklu

İstanbul’dan çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını daha önce kazaya karışarak pert olan araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirip satmak üzere beklerken polis ekiplerince Kocaeli’de gözaltına alınan 2 hırsızdan 1’i tutuklandı.

Kocaeli’de otomobil hırsızlığı: 1 tutuklu

03 Haziran 2018 15:25


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, önceden kazaya karışarak hasar almış ve kullanılmayacak halde olan araçların şasi ve motor numaraları çalıntı araçlarla değiştirerek satmaya hazırlanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden M.K.’nın 4 adet benzer suçlardan kaydı, 4 adet aranması ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.Ö.’nün ise 3 adet benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.K. tutuklanırken, M.Ö. ise serbest bırakıldı.




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