Kocaeli’de otomobil hırsızlığı: 1 tutuklu

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, önceden kazaya karışarak hasar almış ve kullanılmayacak halde olan araçların şasi ve motor numaraları çalıntı araçlarla değiştirerek satmaya hazırlanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden M.K.’nın 4 adet benzer suçlardan kaydı, 4 adet aranması ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.Ö.’nün ise 3 adet benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.K. tutuklanırken, M.Ö. ise serbest bırakıldı.